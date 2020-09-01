CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan Dünya Barış Günü açıklaması:

AA

Ağbaba, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, işçiye, emekçiye, mülteciye, kadına, çocuğa, insanlığa savaş açanlara karşı toplumsal barışı ve yaşamı savunacaklarını belirtti.

İşçilerden emekçilere, azınlıklardan mültecilere, kadınlardan çocuklara kadar tüm insanlığın yaşam savaşı verdiğine dikkati çeken Ağbaba, "Saray iktidarı, ekonomik kriz ve pandemi sürecinin paniğiyle koltuğu kaybetmemek uğruna toplumsal barışı ve yaşam hakkını hedef alıyor. Sosyal medyadan alenen silahlanma ve katliam çağrıları yapılıyor, savaş çığırtkanlığına bilerek göz yumuluyor." iddiasında bulundu.

Ağbaba, insanların adalet ve yaşam hakkı adına sosyal medyadan medet umduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"İç barışı sağlamakla görevli olanlar, kendinden olmayanları ölümle tehdit ediyor. Böyle bir iklimde, ülkeyi uçuruma sürükleyenlere karşı, barışı ve yaşamı savunmak, din, dil, ırk, siyasi görüş ayrım etmeksizin hepimizin ortak görevi olmalıdır. Dünya Barış Günü vesilesiyle kutuplaşmayı, farklılıkları ve siyasi çıkarları değil, insanlığı savunmalı ve geleceğimize sahip çıkmalıyız."

Orta Doğu'da Suriyelilerin, Süryanilerin, Ezidilerin, Türkmenlerin, Kürtlerin sokak ortasında katledildiğini ifade eden Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

"Milyonlar yerlerinden yurtlarından ediliyor, emperyalist hevesler insanlığı katlediyor. Suriye'de yüz binlerin ölüm acısı, milyonların mültecilik travmasıyla perçinleşiyor. Filistinli kardeşlerimiz, İsrail'in kuşatması altında ölüm kalım mücadelesi veriyor. Sadece Orta Doğu'da değil, Amerika'da dahi insanlık değerlerine karşı savaş açanlar, siyahileri sistematik ırkçılığa maruz bırakıyor. Tüm bunlara karşı barışı ve yaşamı savunanlar direnerek adil ve eşit bir dünya için mücadele etmektedir.

Biz, CHP olarak, emperyalist, ırkçı ve cinsiyetçi politikalara karşı hayatın her alanında, insan olmanın erdemlerine sahip çıkarak yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız. 'Coğrafya kader olmasın' şiarıyla barış ve yaşam için mücadele edenlerin direnişlerine destek olacağız. Ülkemizde geleceğimizi çalmak isteyenlere karşı ısrarla toplumsal barışı savunacağız."