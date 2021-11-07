CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Gençosman Killik seçildi

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurultayın Divan Başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel yaptı.

Tek listeyle gidilen seçimde 2 saat süren oy verme işleminden sonra sayıma geçildi.

414 delegenin oy kullandığı kurultayda, 383 oy alan Gençosman Killik, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına seçildi.