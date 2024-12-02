CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Cem Aydın seçildi

CHP 17. Gençlik Kolları Olağan Kurultayı, "Gelecek ve Umut" temasıyla Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

AA'nın haberine göre; Kurultay'da yapılan seçimde tek aday olan CHP PM Üyesi Cem Aydın, 489 kayıtlı delegenin 479'unun oyunu alarak CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi.

Önceki Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, parti yönetmeliğinde yer alan 30 yaş sınırlaması sebebiyle tekrar aday olamadı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN TEBRİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 17. Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Cem Aydın ve yönetimini tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"17. Olağan Gençlik Kolları Gelecek ve Umut Kurultayımızda Gençlik Kolları Genel Başkanlığımıza seçilen Cem Aydın ve yönetimini tebrik ediyor, birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Görev süresini tamamlayan ancak partimize hizmetleri devam edecek olan önceki dönem Gençlik Kolları Genel Başkanımız Gençosman Killik ve yönetimine teşekkür ediyorum."