CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, görevinden istifa etti

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CHP'li Reis Reisoğlu, yaptığı açıklamada, değer katmak için aday olduğu il başkanlığı görevini resmen bıraktığını, bundan sonraki süreçte partisinin neferi olarak belediye başkanlarının emrinde olduğunu belirtti.

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