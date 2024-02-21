Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP Foça İlçe Başkanı ve 8 üye istifa etti

        CHP Foça İlçe Başkanı ve 8 üye istifa etti

        CHP tarafından açıklanan İzmir'deki Foça Belediyesi Meclis üyeliği listesi krize sebep oldu. Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ve Yönetim Kurulu üyesi 8 kişi istifa etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 00:44 Güncelleme: 21.02.2024 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Foça İlçe Başkanı ve 8 üye istifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP'de yerel seçimlere sayılı günler kala başlayan istifa dalgası sürüyor. CHP tarafından açıklanan İzmir’deki Foça Belediyesi Meclis üyeliği listesi krize döndü.

        Listeye tepki gösteren CHP Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Işık Ergin, Poyraz Aksoy, Hasan Ercan, Birtan İskit, Meryem Ertürk, Ayla Gülay, Nevin Acar ve Fahrettin Elvanlar görevlerinden istifa etti. İstifa dilekçesinin İzmir İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
        Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
        ABD'den Gazze'de ateşkese veto
        ABD'den Gazze'de ateşkese veto
        Lütfü Savaş: “Ben CHP’de direnmeyi öğrendim”
        Lütfü Savaş: “Ben CHP’de direnmeyi öğrendim”
        DEM Parti'de İstanbul'da seçime geribiliyor
        DEM Parti'de İstanbul'da seçime geribiliyor
        Çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti
        Çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti
        Görme engelli baba oğlunun katilinin gereken en ağır cezayı almasını istiyor
        Görme engelli baba oğlunun katilinin gereken en ağır cezayı almasını istiyor
        Dev maçta müthiş tempo!
        Dev maçta müthiş tempo!
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
        TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
        'Eşim beni öldürecek' deyip ortadan kayboldu
        'Eşim beni öldürecek' deyip ortadan kayboldu
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Habertürk Anasayfa