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        Haberler Gündem CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül'den "12 Eylül darbesi" açıklaması

        CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül'den "12 Eylül darbesi" açıklaması

        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 12 Eylül 1980 darbesine ilişkin, "İnsan hakları hiçe sayıldı, hukuk askıya alındı. En acı ve en önemlisi de 50 kişi idam edildi." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:17 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:17
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        Sarıgül'den "12 Eylül darbesi" açıklaması
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        CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, partisinin il binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 Eylül 1980 darbesinin cumhuriyet ve demokrasi tarihinin en kara günlerinden biri olduğunu, darbeyle temel hak ve özgürlüklerin yok edildiğini söyledi.

        Milli iradenin 12 Eylül'de hiçe sayıldığını ifade eden Sarıgül, "Milletimizin seçme ve seçilme hakkı gasbedildi. Binlerce aydın, demokrat ne yazık ki hapsedildi, fişlendi ve işkenceye uğradı. Ne yazık ki sürgün edildi. İnsan hakları hiçe sayıldı, hukuk askıya alındı. En acı ve en önemlisi de 50 kişi idam edildi." dedi.

        Darbelere karşı bakış açısını aktaran Sarıgül, şunları kaydetti:

        "Milli iradenin üstünde bir irade tanımıyoruz, tanımayacağız. Bizi yönetecekleri biz seçeriz. Biz değiştiririz. Bu hak yalnız ve yalnız milletimize aittir. Bunun yolu seçim sandığıdır. Sandıkla gelen, sandıkla gider. Bir daha 12 Eylüller olmasın bir daha askeri darbeler olmasın, 12 Eylüllerin, askeri darbelerin olmaması için sivil bir anayasayı bütün siyasi partiler bir araya gelip demokratik olgunluğu yakalayıp sivil bir anayasa yapılmasını da gerçekten elzem olarak görürüz."

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