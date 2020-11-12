CHP Ekonomi Masası'nın Türkiye gezisi Mersin'den başladı

"CHP Ekonomi Otobüsü" adı verilen üzeri giydirilmiş otobüsle kente gelen Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Ahmet Akın, Fethi Açıkel ve Veli Ağbaba ile milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Özgür Karabat, Orhan Sarıbal, Çetin Osman Budak ve Mehmet Güzelmansur partilerinin Mersin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
İl Başkanı Adil Aktay, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve bazı partililer tarafından karşılanan heyet, selamlama konuşmalarının ardından basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından Yenişehir Kültür Merkezi'nde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılımıyla panel düzenlendi.
- "Para ve maliyet politikalarımız öngörülebilir olacak"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, paneldeki konuşmasında son yıllarda Türk ekonomisinde olumsuz gelişmeler yaşandığını savundu. Öztrak, CHP olarak Türkiye'yi güçlendirecek bir ekonomi politikası oluşturmayı amaçladıklarını anlattı.
Para ve parayı düzenleyici kurumlara yönelik planladıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Öztrak, şunları kaydetti:
"Para ve maliyet politikalarımız öngörülebilir olacak. Küresel sermayedeki risk iştahının ekonomik istikrarımızı tehdit etmemesini sağlayacak makro ihtiyati tedbir çerçevesi, ekonomideki tüm unsurlarla birlikte şeffaf bir şekilde oluşturulacak. Türkiye'mizi içine düşürüldüğü buhrandan çıkarmak için önce güvene, ardından yeni kurallara, kurumlara ve platformlara ihtiyaç var."
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına da Naci Ağbal'ın getirildiğini hatırlatan Öztrak, "Sayın Lütfi Elvan ve Naci Ağbal geçmişte bürokraside beraber çalıştığımız son derece değerli insanlar. Kendilerine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Öztrak'ın konuşmasının ardından panel basına kapalı devam etti.
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