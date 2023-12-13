CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın açıklamalarına siyah çelenkli protesto
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın ilçe belediye başkan adayı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösteren Yığılcalılar, partinin il başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı
Düzce Anıtpark Meydanına Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam eşliğinde siyah çelenkle gelen Yığılca Dernekler Federasyonu üyeleri ve ilçeden vatandaşlar, milletvekili Özcan'ı kullandığı ifadeler nedeniyle kınadı. Burada grup adına Yığılca Sevdalıları Derneği basın temsilcisi Şendoğan Tekin, açıklama yaptı.
ÇELENK BIRAKTILAR
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın ilçe belediye başkan adayı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösteren Yığılcalılar, partinin il başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı. Düzce Anıtpark Meydanına Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam eşliğinde siyah çelenkle gelen Yığılca Dernekler Federasyonu üyeleri ve ilçeden vatandaşlar, milletvekili Özcan'ı kullandığı ifadeler nedeniyle kınadı.
KONUŞMAYA TEPKİ GÖSTERDİLER
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın ilçe belediye başkan adayı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösteren Yığılcalılar, partinin il başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı.
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