CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Dış Politika Danışma Kurulu, ekim ayı toplantısını Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Kurul, videokonferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski CHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu ve Onur Öymen, eski CHP milletvekilleri Rıza Türmen, Oğuz Oyan, Şükrü Elekdağ, Hüseyin Pazarcı katıldı.