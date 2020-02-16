16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP Denizli 37. Olağan İl Kongresi yapıldı
- Grup Başkanvekili Özel: - "Demokratik süreçleri aksatmadan, birilerine laf söz vermeden, parti içinde kavga, kargaşa yaratmadan bu partinin bu ülkeyi en iyi şekilde yönetebileceğine olan inancı köpürtelim"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçmenlerin artık partilerini daha dikkatli izlediğini belirterek, "Demokratik süreçleri aksatmadan, birilerine laf söz vermeden, parti içinde kavga, kargaşa yaratmadan bu partinin bu ülkeyi en iyi şekilde yönetebileceğine olan inancı köpürtelim" dedi.
Özel, partisinin Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 37. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, CHP kongrelerinin huzur, barış ve kardeşlik içinde, iktidar yürüyüşünün umudunu taşıyan gülen gözlerle yapıldığını söyledi.
Toplu iğne başı kadar olumsuzluğu büyüterek parti içinde geçimsizlik görüntüsü bekleyenlerin çabalarının boşa çıkacağını dile getiren Özel, "Bazı yerlerde uzlaşı içinde tek adayla kongreye gidildi, bazı yerlerde salona girerken uzlaşı sağlandı. Denizli'de iki adaylı bir kongre gerçekleştiriyoruz. Genel başkanını da çoklu yarışla belirleyen CHP, ülkede demokrasinin teminatıdır." dedi.
Kentte tartışmadan ve kavga etmeden açık alanlarda il ve ilçe danışma kurullarının yapılmasını isteyen Özel, şöyle konuştu:
"Erken seçime dünden razı bugünden hazırız. Gidin il başkanının odasına girin, kapıyı kapatın ve söyleyeceklerinizi söyleyin. Ama sosyal medyadan birilerine laf vermeyin. Artık seçmen CHP'ye kızını isteyen damada ya da oğluna kız bakar gibi bakıyor. Eskisi gibi değil. Bakacak ve 'Bundan olur mu' diyecek. 'Buna en kıymetli varlığımı emanet edebilir miyim' diye bakacak bize. Bunlar 'Türkiye'yi yönetirler mi' diye bakacak. Bunlar 'Kavga etmeden, çalmadan çırpmadan adil bir şekilde yönetirler mi' diye bakacak. Bizde bunları görürse emin olunuz ki 29 Ekim 2023'teki orada oturan cumhurbaşkanıyla Atatürk de bütün Türkiye de gurur duyacak. Bunun için demokratik süreçleri aksatmadan, birilerine laf söz vermeden, kesinlikle parti içinde bir kavga, kargaşa yaratmadan bu partinin bu ülkeyi en iyi şekilde yönetebileceğine olan inancı köpürtelim."
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın da katıldığı kongrede, mevcut il başkanı Mahir Akbaba ile Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun listeleri yarışıyor.
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