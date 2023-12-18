CHP belediye başkan adaylarını açıklamaya bu haftada devam edecek

CHP belediye başkan adaylarını açıklamaya bu haftada devam edecek

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CHP İstanbul ve Ankara da mevcut belediye başkanlarıyla 'devam' dedi. Şimdi merak edilen diğer belediye başkanları ve başkan adaylarının durumu. Geçen hafta aralarında Balıkesir, Bursa ve Bolu'nun da olduğu 227 seçim çevresinde adaylarını açıklayan CHP'de bu haftada kritik. Adaylar yapılacak toplantıların ardından açıklanmaya devam edecek.

ÖNCE MYK SONRA PM TOPLANTISI YAPILACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında çarşamba günü Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapılacak. Toplantının ana gündemi, yerel seçim hazırlıkları ve belediye başkan adayları olacak. Perşembe günü ise Parti Meclisi toplantısı yapılacak. Toplantı sonrasında alınan yeni kararların ve belirlenen adayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

KİMLER YENİDEN ADAY GÖSTERİLECEK?

Edinilen bilgilere göre CHP, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yönelik Adana'da Zeydan Karalar, Aydın'da Özlem Çerçioğlu ve Mersin'de Vahap Seçer'in yeniden aday gösterilmesi bekleniyor.