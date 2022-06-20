CHP'den Yargıtay'a Kaftancıoğlu yanıtı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü. Yazı genel merkeze ulaştıktan birkaç gün sonra Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla 16 Haziran tarihli bir yanıt yazısı kaleme alındı.

Yollanan yazıda, üyeliğin düşürülmesi kararının Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’na aykırı olduğu belirtildi.

Başsavcılığın yasada olmayan bir yetki kullandığını belirten Böke, “Yargıtay Başsavcılığı yasanın vermediği bir yetki kullanarak bir parti üyesini sicilden silemez. Hukukun temel ilkelerinden tamamen kopmuş bu kişiselleştirilmiş yanılgılı sonuç üzülerek belirtmeliyiz ki bizleri şaşırtmamıştır” dedi.

KARARDAN DÖNME ÇAĞRISI

Parti üyeliğini düşürme kararından dönme çağrısı yapan CHP Genel Sekreteri, “Sizi görevinizi ifa ederken hukukun çizdiği meşru sınırlar içerisinde davranmaya davet ediyoruz, gereğini rica ederiz” ifadelerini kullandı.