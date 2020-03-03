CHP'den TÜİK'in enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirme

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erdoğdu, yazılı açıklamasında, TÜİK'in bugün enflasyon rakamlarını açıkladığını, yıllık enflasyonun yüzde 12,37 olarak gerçekleştiğini belirtti.
Bunun Merkez Bankası'nın yüzde 5'lik enflasyon hedeflerinin çok uzağında olduğunu aktaran Erdoğdu, 12 aylık ortalamalarla hesaplanan enflasyon rakamlarına bakıldığında şubatta bu verinin yüzde 13,94 olarak gerçekleştiğini kaydetti.
Erdoğdu, şöyle devam etti:
"TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamı, son 10 yılın aynı ayları dikkate alındığında 12 aylık ortalama enflasyonun, 2019'dan sonra gerçekleşen en yüksek oranı. Bu rakamı 2018 yılı verisi takip ediyor. Kısacası, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra enflasyon art arda rekorlar kırmaya başladı. Ama sarayın halkın yaşadığı hayat pahalılığından haberi yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hala işçiyi, memuru ve emeklileri enflasyona ezdirmediklerini söyleyebiliyor. Sayın Cumhurbaşkanına sormak lazım, enflasyona yenik düşmeyen kim kaldı? Faturalar, zamlar, vergiler yüzünden insanlar bırakın ay sonunu, günü nasıl geçireceğini düşünüyor."
Geçen yılla bu yıl arasında vatandaşın cebine yansıyan enflasyonun yüzde 40'ın üzerinde olduğunu savunan Erdoğdu, halkın pazar alışveriş sepetinin her geçen gün eksildiğine işaret etti.
Merkez Bankası'nın "kağıt üzerinde oynanmış" rakamlarla 19 Mart'ta yapacağı toplantıda faiz düşürebileceğini öne süren Erdoğdu, "Çünkü kararı enflasyon değil, saray belirliyor. O nedenle enflasyon rakamları ne kadar reel gerçeklikten uzak olsa bile faizi düşürmek isteyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.
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