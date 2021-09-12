CHP'den tarım zirvesi

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Ülkemizin en temel sorunlarından birini maalesef tarımsal üretimde yaşıyoruz. Türkiye’yi 19 yıldır yöneten siyasi iktidar, yıllar içindeki yanlış politikalarıyla tarımı da içinden çıkılamaz bir hale getirdi. Üretim maliyetleri artarken, ürünlerimizin değeri azalıyor. Devletten destek alamayan çiftçimiz toprağını terk ediyor. Üretim düşüyor, tarım arazileri küçülüyor. Bu iktidar ise, çiftçimize destek vereceğine, yabancı ülkelerden tarım arazileri kiralıyor, yurt dışından tarım ürünü almak için ithalat vergilerini sıfırlıyor. Tarımda böyle bir acı tabloyla karşı karşıyayız."
'TARIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ'
"Bu nedenle CHP olarak belediyelerimizde yeni bir tarım seferberliği başlatıyoruz. 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında tüm belediyelerimizin katılımıyla İstanbul’da bir tarım zirvesi düzenliyoruz."
'YENİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK'
"Belediyelerimiz, yerli üreticimize büyük katkılar veriyor. Bu zirvemizde de, belediyelerimizin tarıma verdiği destekleri ele alarak kamuoyuna tanıtacak ve bundan sonraki yol haritamızı belirleyeceğiz. Şimdi yerel yönetimlerde, ardından ise iktidara geldiğimizde tarım için hangi adımları atacağımızı ortaya koyacağız. Sayın Genel Başkanımız da burada bir konuşma yaparak partimizin tarım politikasını milletimize açıklayacak. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, ülkemizin içinde bulunduğu her sorunun çözümü için tüm imkânlarıyla mücadele ediyor."
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