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CHP'den "sigortalı askerlik" için kanun teklifi

Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzalarını taşıyan erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primlerinin tamamının devlet tarafından ödenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.Teklifle, askerlik hizmetinin tamamlanmasından sonra işsiz kalanlara 6 ay boyunca işsizlik ödeneğinden yararlanma imkanı sağlanması öngörülüyor

04.11.2019 - 15:37 | Güncelleme: AAİş-Yaşam
sigortalı askerlik

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzalarını taşıyan erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primlerinin tamamının devlet tarafından ödenmesini öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine hazırlanan, Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, askerlik görevini yerine getiren er ve erbaşlar, askerlik hizmetine girdikleri tarihten itibaren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre askerlik görevini yerine getirdikleri süre boyunca sigortalı sayılacaklar.

Sigortalı sayılan erbaş ve erlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katı üzerinden Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından ödenecek.

Askerlik hizmetini tamamlayanlardan İŞKUR'a şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettiren işsizlere, İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yer alan işsizlik ödeneği için çalışma ve prim ödeme sürelerine ilişkin şartlar aranmaksızın, askerlik hizmetinin tamamlandığı tarihten itibaren 6 ay süreyle prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katının yüzde 40'ı tutarında günlük işsizlik ödeneği ödenecek.

Teklife göre, her yıl ödenen işsizlik ödeneği miktarı, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından Kurumca yapılan bildirimden itibaren bir ay içinde Kuruma aktarılacak, askerlik görevini yürüten er ve erbaşlar da Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde sigortalı olarak tanımlanacak.

 

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