CHP'den Osman Kavala'ya ziyaret

AA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, davadaki delillerin hepsinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) yargıçları tarafından çürütüldüğünü savundu.

AİHM'in bu delillerle verilen tutukluluğa devamın hak ihlali olduğuna karar verdiğini belirten Özel, "Kavala, 'Bırakın tutukluluğa devamı, bu delillerle bana ağırlaştırılmış müebbet verildi' dedi. Karşı oyun son derece kıymetli olduğunu ancak mahkeme kararını Avrupa hukukunu reddetme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin almış olduğu kararlara kafa tutma, onları hiçe sayma anlamına geleceğini hatırlattı." ifadelerini kullandı.

"İKİ ŞEYDEN ÖZEL OLARAK MEMNUNİYET DUYUYORLAR"

Cezaevinde ziyaret ettiği kişilerin özel olarak memnuniyet duyduğu iki şeyin olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:

"Birincisi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gezi konusunda net tutum almasından ve çok doğru bir açıklama yapmasından memnuniyet duyuyorlar. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer dün beni aradı, onun bugün mesajını televizyonda paylaşmıştım."

"Ahmet Necdet Sezer, 'Tutulan, evlatlarından, çocuklarından ayrılan, beraat ettikleri bir davadan delil durumu değişmeden, kararı etkileyecek yeniden yargılama gibi bir durum ortaya çıkmadan, bir daha bir daha yargılanıp cezalandırılmalarından üzüntü duyuyorum, aileleri için üzülüyorum onlar için gözyaşı dökebilirim ama gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum' diyor."

Özel, ziyarette bir mutabakata da vardıklarını aktararak, "Gezicilerin, Gezi'ye sahip çıkanların ağaçları, parkları, demokrasiyi Türkiye'nin aydınlık bir geleceğini savunanların, herkesin inanç özgürlüğünü savunanların, yaşam biçimlerine mücadeleye karşı can vermeye göze alanların, Gezi'deki Berkin Elvan ve tüm şehitlerimizin hatırası yüreğimizde ve yarınlar için 13. Cumhurbaşkanı da bizimle birlikte. Çünkü Geziyi anlamayan, Z kuşağını anlamayan, çevre duyarlılığı olmayan, doğa katliamlarına direnmeyen, kent suçlarına itiraz etmeyen birini, bu ülkenin insanları 13. Cumhurbaşkanı olarak seçmeyecekler." diye konuştu.

"TÜM PARTİLER KENDİ KARARLARINI VERECEKLER"

Özel, basın mensuplarına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, partisinin seçimlere kendi adıyla ve logosuyla gireceğini açıklamasını da değerlendirdi.

Tüm partilerin kendi kararlarını vereceklerini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Geçen hafta, ittifak içinde, ittifak tartışmaları yapılırken acaba tek bir listeden seçime girme olur mu? soruları gündeme gelmişti. DEVA Partisi kendi adını, kendi logosunu kullanacağını söylüyor. Bu ittifakla ilgili bir sıkıntıya işaret etmiyor çünkü ittifak partileri aynı ittifak çerçevesinin içinde kendi logolarıyla yer alıyorlar. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor, 6'ya genişleme potansiyeli var."

"Altıya genişleyecek olursa DEVA Partisi kendi ismi ve logosuyla yer alacağı ifade ediliyor. Kendi pozisyonlarını açıklamak açısından kıymetlidir. Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması 'Acaba Cumhur İttifakı'nın dışında bir belirsizlik, bir kaos mu var?' sorularına net bir cevap olması açısından kıymetlidir. Millet İttifakı'nın ne yapacağı, yol haritası ortadır."

Özel'e ziyaretinde CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, CHP İstanbul milletvekilleri Turan Aydoğan ve Gökan Zeybek ile bazı partililer eşlik etti.