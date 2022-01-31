CHP'den MOBESE kayıtları için Meclis'te genel görüşme talebi

CHP Grup başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç'un imzasının bulunduğu genel görüşme önergesi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Önergenin gerekçesinde, "Adına 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' denilen ucube sistemle birlikte; hukuk devleti ilkesinin ve demokrasinin aşındırıldığı uygulamaların giderek ivme kazandığı görülmektedir. Bu tabloda, milletin can ve mal güvenliğini korumakla görevli İçişleri Bakanlığının da yer alması, kaygı vericidir." denildi.
Gerekçede, şu ifadelere yer verildi:
"İçişleri Bakanlığı, milletin güvenliği için kendisine tahsis edilmiş her türlü olanağı, hukuka uygun şekilde kullanmak zorundadır. Ancak 24 Ocak 2022 tarihinde kamuoyuna servis edilen, İstanbul'daki bir bölgeye ait MOBESE görüntüleri, hukuk dışına çıkıldığının açık göstergesidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kişisel veri niteliğindeki görüntüsünün MOBESE'den elde edilmesi ve paylaşılması, kanuni mesnetten yoksun olduğu gibi demokratik toplumun gerekleriyle de bağdaşmamaktadır. Kaldı ki bu durum, kamu düzenini temin etmeye yönelik de değildir. Burada, salt olarak CHP nezdinde bir Büyükşehir Belediye Başkanını itibarsızlaştırma saiki bulunmaktadır.
Sorumluluk alanı itibarıyla gerek silahlı kolluk gücüne gerekse kamu otoritesinin büyük çoğunluğuna yönetsel olarak sahip bir bakanlığın, ülkenin en büyük ilinin seçilmiş belediye başkanını izler ve medyaya servis eder bir rol içerisinde bulunması her şeyden önce kurumun ve devlet otoritesinin güvenirliğini sarsmıştır. Siyaseti siyasetçiler kendi argümanlarıyla yapar. Burada ise kamu gücünün kişisel olarak kullanılması ve bundan siyasi çıkarım elde edilmesi planlı ve organize bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır."
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