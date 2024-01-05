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CHP, Hatay milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın verdiği kararların devlet krizi doğurduğunu iddia ederek TBMM’yi 9 Ocak saat 15’te toplanmak üzere olağanüstü toplantıya çağırdı.

İHA'nın haberine göre CHP'den yapılan açıklamada, Hatay milletvekili Can Atalay hakkında verilen kararlarının devlet krizi doğurduğu ileri sürülerek şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında gerçekleşen hukuka aykırı yargılama sürecinde Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında; Yargıtay’ın hukuk tanımazlığı yüzünden yeni bir devlet krizi doğmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasa’da yazılı niteliklerini ortadan kaldıran ve demokratik devlet yapısını bozan; politik sonuçların yanı sıra ekonomik sonuçlar da doğuracak nitelikte olan bu sürecin TBMM tarafından ele alınarak çözümlenmesi için Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 101,102 ve 103’üncü maddeleri gereğince bir TBMM Genel Görüşmesi açılmasını arz ederiz."