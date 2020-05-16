CHP'den Kovid-19'un ekonomik hayata etkilerinin azaltılması için kanun teklifi

CHP, yeni tip koronaviras (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata olan etkilerinin azaltılması amacıyla kanun teklifi hazırladı.
TBMM Başkanlığına sunulan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nde, Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Veli Ağbaba'nın imzası yer alıyor.
Teklif, Kovid-19 salgının yol açtığı sosyal ve ekonomik sorunlarla mücadele kapsamında, sicil affı, MTV’nin ikinci taksitinin alınmaması, esnafa faizsiz kira kredisi, işyeri kira ödemelerinde stopajın kaldırılmasını öngörüyor.
Teklifle, ticari veya bireysel kredi borçlarını ödemekte güçlük çeken ve bu durum nedeniyle yeni krediye erişemeyen gerçek ve tüzel kişiler için krediye erişimlerinin önündeki engelin kaldırılması amaçlanıyor.
Teklife göre, halen ertelenmiş bulunan Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedelleri, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren altı aylık döneme ilişkin olarak tahsil edilmeyecek.
Motorlu taşıtlar vergisinin henüz ödeme zamanı gelmemiş 2. taksitinin tahsilinden vazgeçilecek.
Esnaf ve sanatkarların, bankalardan altı aylık kira tutarları kadar 24 aya kadar vadeli kredi kullanabilecek ve kullanılan bu kredinin faiz giderleri devlet tarafından karşılanacak.
Gelir Vergisi Kanunu uyarınca işyeri kira ödemelerinde stopaj kaldırılacak.
Teklifin gerekçesinde, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020'de küresel salgın hastalık ilan edilen yeni koronavirüsün (Kovid-19),Türkiye'ye olan etkilerinin hafifletilmesi amacıyla çeşitli önlemler alındığı ancak bu önlemlerin yeterli olmadığı savunuldu.
Özellikle iş yerlerini kapamak zorunda kalan esnafın ve bu iş yerlerinde çalışan vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığı ifade edilen gerekçede, esnafın çarkları yeniden döndürebilmek için ek desteğe ihtiyaç duyduğu belirtildi.
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