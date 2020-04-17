CHP'den kadına şiddeti önlemeye yönelik acil önlem planı önerisi

AA

Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik, sosyal, psikolojik etkilerin her gün katlanarak büyüdüğünü belirtti.

Yaşamı kesintiye uğratan bu olağanüstü durumun ekonomik kayıplarının ailelere, kişilere ve topluma sosyal ve psikolojik olarak yıkıcı zararlar verdiğini dile getiren Köse, salgından en fazla etkilenen kesimin dezavantajlı gruplar, kadınlar, çocuklar, korunmasız durumdaki hükümlüler, işçiler, işsizler olduğunu ifade etti.

Köse, "Ölüm kalım durumunun yaşandığı bu salgın döneminde kadına yönelik şiddeti önlemek için acil önlem planı bir an önce oluşturulmalı ve hayata geçirilmeli. Bunu yaparken ilgili tüm resmi kurumlar, belediyeler ve kadın örgütlerinin sürece katılması sağlanmalı. Kadınlar en fazla şiddete evde maruz kalmaktadır. Koronavirüs sebebiyle evde kalınan bu günlerde, ev içi şiddete maruz kalan kadınların güvenliğinin sağlanması gerekmektedir." diye konuştu.

Kadınların destek mekanizmalarına ulaşmalarının sağlanması gerektiğine işaret eden Köse, kamu kurum ve kuruluşlarının, kadınların eşit hakları olduğuna dair yayınlar yapmasının önemine değindi.

- "Kadınların haklarına erişmelerinde engel olmamalı"

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a ilişkin duyuruların daha çok yapılması gerektiğini dile getiren Köse, şöyle devam etti:

"Salgının yayılmasını azaltmak için alınan tedbirler eşitlik ilkesine dayalı olmalı ve kadınların haklarına erişmelerinde engel olmamalı.

Şiddete maruz kalan kadınların sağlık ve adli hizmetlerden yararlandırılması sağlanmalıdır. Şiddet mağduru kadınlara yönelik kadın sığınma evleri çoğaltılmalı, resmi kurumlar kadınların sahip olduğu hakları koruyan çağrılar yaparak kadınlar bilgilendirilmeli. Kadına ve çocuğa şiddet uygulayan kişiler korunacaksa bunlar şiddet mağduru kadınları güvence altına alınarak yapılmalı. Sosyal izolasyon sağlanarak salgının yayılmasını azaltmak için hükümetin kadın işçilere, çocuğu olan ebeveynlere işten çıkarılmayacaklarını garanti ederek ücretli izin sağlaması gerekmektedir."

Köse, salgınla mücadeleden sağlıklı toplumlar olarak çıkılabilmesi için insan haklarını ve insan onurunu temel alan demokratik değerlere öncelik veren eşitlikçi tedbirlere her zamankinden daha da çok ihtiyaç olduğunu kaydetti.