CHP'den İzmir depreminde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerini yaşatmak için kanun teklifi

Grup Başkanvekili Özgür Özel ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Milli Eğitim Temel Kanunu’nda değişiklik öngörüyor.
Teklif, İzmir depreminde ve yaşanabilecek başka doğal afetlerde yaşamlarını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin eğitim kurumlarına verilebilmesinin önünü açıyor.
Kanun teklifi ayrıca hayırseverlerin isimlerinin okullara verilmesi hükümlerine de düzenleme getiriyor. Teklifle hayırseverlerin yeni yapılacak bina ve tesislere isimlerini vermelerini, mevcut bina ve tesislere yapılan bağışlar nedeniyle okulların adının değiştirilememesini öngörüyor.
- Gerekçeden
Kanun teklifinin gerekçesinde, İzmir depreminde ve yaşanacak başka doğal afetlerde yaşamlarını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin de eğitim kurumlarına verilebilmesinin amaçlandığı belirtilerek “Deprem, sel, çığ, heyelan, fırtına, hortum gibi doğal afetlerde yaşamlarını yitiren öğrenci ve öğretmenlerimizin isimlerinin yaşatılması, ihmaller nedeniyle yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza ve geride bıraktıkları yakınlarına kamu idaresinin bir görevi olarak değerlendirilmektedir. Bu kanun teklifi, bugüne kadar yönetmelikle düzenlenen eğitim kurumlarına ad verilmesine ilişkin hükümleri bir üst norm olan kanuna taşımaktadır.” ifadesi kullanıldı.
Gerekçede, teklifin, doğal afetlerde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin yaşatılmasının yanı sıra, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Albay Reşat Çiğiltepe’nin isminin bir okuldan silinmesiyle gündeme gelen, hayırseverlerin isimlerinin okullara verilmesi hükümlerine de düzenleme getirdiği vurgulandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!