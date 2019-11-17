Denizli'nin Serinhisar İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, bugün aldığı karar gereği, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Gemi, istifa dilekçesini CHP Serinhisar İlçe Başkanlığı'na teslim etti. Başkan Gemi, istifasının nedenlerini hafta içi yapacağı toplantıda açıklayacağını söyledi.

İSTİFASINI GERİ ÇEKTİ

İstifa açıklaması sonrası bir açıklama daha yayınlanan Gemi, "35 yıldır mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi saflarında gerek ilçe başkanı gerekse Belediye Başkanı olarak Serinhisar halkına hizmet ettim. 17.11.2019 tarihinde partililerimiz arasındaki saygıyı, sevgiyi, vefa konusundaki hassasiyetimin ilçe yönetimimiz tarafından dikkate alınması amacıyla partimden istifa ettiğimi bildirdim. Mesajımın alındığını görmüş olduğum için 18.11.2019 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin bir Belediye Başkanı olarak görevimin başındayım." ifadelerini kullandı.