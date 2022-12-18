Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararı, 6’lı masanın adayı kim olacak tartışmasını da yeniden alevlendirdi. Mahkumiyet kararı ile İmamoğlu’nun “mağdur” olduğu ve kararın İmamoğlu’na adaylık yolunu açtığı yorumları yapılırken, bu yorum Kılıçdaroğlu’na yakınlar isimler tarafından reddediliyor.

Kurmaylara göre Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararı istinafta kaldırılsa bile, partinin aday belirleme tutumu değişmeyecek. İmamoğlu'nun aday gösterilmesi söz konusu olmayacak. Büyükşehir belediye başkanlarının görevlerinde kalmasında ısrar eden CHP liderinin İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ı aday gösterme ihtimalinin olmadığı belirtiliyor. Yıllar sonra AK Parti’den alınan iki büyükşehirden vazgeçilemeyeceği kaydediliyor.

AKŞENER İMAMOĞLU DER Mİ ?

Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına göre İYİ Parti lideri Meral Akşener veya altılı masanın CHP’li herhangi bir ismi aday göstermesi söz konusu olamaz. Parti Meclisi ve milletvekillerinin CHP adayını belirleyeceğini belirten kurmaylar, CHP adayına İYİ Parti ya da başka bir partinin karar veremeyeceğini vurguladı. Kurmaylarına göre, Kılıçdaroğlu CHP’nin adayı olarak altılı masaya gider, ancak masadan destek çıkarsa ortak aday olur.

ORTAK ADAYDAN ÇOKLU ADAY FORMÜLÜNE GEÇİLİR Mİ?

Altılı masanın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermemesi halinde ise, çoklu aday formülünün gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu durumda partilerin kendi adaylarıyla seçime girmesi muhtemel sonuçlardan biri. Ancak ikinci tura hangi isim kalırsa onun destekleneceği yönünde bir mutabakatın sağlanacağı kaydediliyor.

MB BAŞKANI, MİT BAŞKANI, GENELKURMAY BAŞKANI

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlere göre altılı masa, ocak ayının ortasında adaydan önce iktidarın değişmesi halinde görevleri cumhurbaşkanıyla birlikte sona erecek çok sayıda kritik kamu görevine kimlerin getirileceğini belirleyecek. MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Merkez Bankası Başkanı gibi kritik yerlere atanacak isimler netleştirilecek. Cumhurbaşkanı yetkilerinin nasıl kullanılacağı, nasıl bir yol haritası izleneceği yani geçiş süreci de net bir şekilde ortaya konulacak.

OCAK'TA İTTİFAK BAŞLIĞI ELE ALINACAK

Ayrıca henüz altılı masanın seçim ittifakı yapıp yapmayacağı da kesinleşmedi. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına göre o nedenle ocak ortasından itibaren ittifak başlığının da ele alınması bekleniyor. İttifak kararı çıkması halinde seçime nasıl girileceği, hangi illerde ortak listelerin olacağına dair bir komisyon kurulacak. O komisyon milletvekili listeleri için belirleyici olacak.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir