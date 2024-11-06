CHP'den Esenyurt'ta açıklama

Esenyurt Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan Bakan, burada yalnızca Ahmet Özer'in hukukunu savunmak için bulunmadıklarını belirterek, "Biz Türkiye'de demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını savunmak için buradayız." dedi.

Ahmet Özer'in 40 yıl devlete hizmet ettiğini dile getiren Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Asistanlık yapmış, arkasından doktorasını yapmış, doçent olmuş, profesör olmuş. GAP Belediyeler Birliği'nde genel sekreterlik, dekanlık, rektör yardımcılığı yapmış. Kimsenin onu tutuklamak, onun terör örgütü üyesi olduğu aklına gelmemiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı olunca 7 ayda, 40 yıldır bu devlete hizmet eden Ahmet Özer bir anda terör örgütü üyesi olmaktan, terör örgütüne yardımda bulunmaktan, bir soruşturmayla önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmış ve buraya kayyum atanmış. Ben bu süreci şöyle görüyorum. Önce Esenyurt'a kayyum atanmaya karar verilmiş. Ondan sonra belediye başkanına bir hukuki gerekçeler üretilerek, bu süreç işletilmiş."

CHP İstanbul Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Selli Dursun ise Esenyurt Cumhuriyet Meydan'ında demokrasi için nöbette olduklarını belirtti. CHP Genel Başkan yardımcıları Gamze Taşcıer, Pınar Uzun, İstanbul Milletvekili Engin Altay, İl Başkanı Özgür Çelik de alanda yer aldı. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.