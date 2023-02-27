Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

CHP'den depremzedeler için kanun teklifi

CHP, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaralarının sarılması için hazırladığı 9 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Giriş: 27.02.2023 - 12:22 | Güncelleme: ABONE OL
CHP'den depremzedeler için kanun teklifi
CHP'den depremzedeler için kanun teklifi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

CHP grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan, 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Depremzedelerin yaralarının sarılması ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla 'sosyal koruma paketi' adıyla hazırlanan yasa teklifi ile depremde hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine prim ödeme ve çalışma süresi şartlarına bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanması, işten çıkarma yasağına aykırı davrananlara idari para cezası uygulanması, en düşük kısa çalışma ödeneği ile iş yeri kapanan veya işsiz kalan sigortalılara verilecek nakdi ücret desteğinin asgari ücret düzeyinde olması, deprem bölgesindeki sigortalı, emekli ve hak sahiplerinden tedavi ve ilaç katılım payı ile protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı alınmaması ve deprem bölgesindeki sigortalıların deprem öncesi sigorta borçlarının 3 yıl ertelenmesi öngörülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Depremden sonra ilk nikah! Çadırkentte evlendiler
Depremden sonra ilk nikah! Çadırkentte evlendiler
Bu adanın her yanı ürkütücü bebeklerle kaplı
Bu adanın her yanı ürkütücü bebeklerle kaplı
Depremlerde hasar görmedi... Roma döneminden kalma!
Depremlerde hasar görmedi... Roma döneminden kalma!
Deprem korkusu uykunuzu kaçırdıysa dikkat!
Deprem korkusu uykunuzu kaçırdıysa dikkat!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.