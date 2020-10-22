CHP'den "Bütçe görüşmeleri Kovid-19 nedeniyle canlı yayınlansın" talebi

AA

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan başvuruda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmelerinin yapılacağı hatırlatıldı.

Vatandaşların bütçe görüşmelerini izleyebilmelerinin önemine dikkat çekilen başvuru metninde, "Bununla birlikte Kovid-19 salgını nedeniyle Komisyon görüşmelerinin de dikkatle sürdürülmesi gerektiğine kuşku yoktur. Bu çerçevede 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinin TBMM internet sitesi üzerinden naklen yayınlanmasının sağlanmasını arz ve teklif ederiz." ifadelerine yer verildi.