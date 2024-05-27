CHP'den Bahçeli'ye: 'Sinan Ateş' davasının örtbas edilmesine alet olmamalı

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CHP Sözcüsü Yücel, Parti Meclisi (PM) Toplantısı'nın ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, partisinin Ankara Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirdiği, 'Büyük Emekli Mitingi’ne ilişkin, açıklamalarda bulundu. Yücel, "Açlık sınırının 17 bin 725 lira olduğu ülkemizde, emekliler 10 bin lira maaşları ile artık hayatta kalma mücadelesi veriyor. Neyi, nereden daha ucuza alırım diye market market geziyorlar, sırf daha ucuz diye pazar alışverişlerini akşamüstü yapıyorlar. Üzülerek ifade ediyorum ki, birikimi ya da yan geliri olmayan, çocuklarından, ailesinden destek alamayan birçoğu, pazar sonrasında tezgahlarda kalan meyve ve sebzeleri topluyorlar. Türkiye’nin içinde olduğu ekonomik buhranı emekliler iliklerine, kemiklerine, hücrelerine kadar hissediyor. Biz en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyeleri, asgari ücret seviyesine çekilinceye kadar, emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasası çıkarılıncaya kadar, bu ülkenin ekonomisine, üretimine katkı sunan emeklilerimiz el üstünde tutuluncaya kadar, emeklilerimizle birlikte mücadele vermekten vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

REKLAM "AK PARTİ'YE MUHALİF OLAN HERKESİ AJAN İLAN ETMEYE HAZIRLANIYOR" Yücel, Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı 9'uncu Yargı Paketi'nde yer alan, 'Etki Ajanlığı' düzenlemesinin kanunilik unsurunu gölgede bırakacağını belirterek, "Bir eylemin suç teşkil etmesi için her şeyden önce, yasadaki suç tipine uygun bir eylem olması gerekir. Peki hangi eylem etki ajanlığıdır? Hangi eylem değildir? Buna karar verecek olan kimdir? Devletin iç ya da dış siyasi yararları nelerdir? Bunlar yani devletin iç ya da dış siyasi yararları ve bunlara aykırı eylemler, AK Parti'nin günü birlik uyguladığı değişken politikalara göre mi belirlenecektir? Türk Ceza Kanunu’nun, 'Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar', 'Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar', 'Milli savunmaya karşı suçlar', 'Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk' başlıkları altında düzenlenen suç tipleri, bu kadar mı yetersiz kalmıştır da, AK Parti iktidarı böyle bir düzenleme yapmaya ihtiyaç duymuştur. Her karşı çıkışı, itirazı, eleştiriyi kendi iktidarına karşı bir tehdit olarak algılayan AK Parti, şimdi de bu düzenlemeyle, kendisine muhalif olan herkesi, 'Ajan' ilan etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ'YE TAVSİYEMİZ ATEŞ DAVASININ ÖRTBAS EDİLMESİNE ALET OLMAMASIDIR" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelttiği soruları değerlendiren Yücel, silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e MHP ve Ülkü Ocaklarının sahip çıkmadığını vurguladı. Yücel, "MHP bir siyasi partidir, bir geleneğin partisidir. Bizim bir siyasi partinin ya da kurumun iç işleyişine karışmayız. Ama her kurumda, her siyasi partide suça karışan insanlar olabilir. Bizim sorunumuz, bu suça karışan, onları koruyan, bu olayın üstünü örtmeye çalışan kim varsa onunladır, onlarladır. Sinan Ateş’in acılı eşinin de toplumun ve kamuoyunun beklentisi de bu olayın perde arkasındaki azmettiricilerinin tespit edilerek, kim ya da kimler tarafından korunuyorsa korunsun, yargı önüne çıkarılması ve adaletin tecelli etmesidir. Sayın Devlet Bahçeli’ye de tavsiyemiz, Sinan Ateş davasının örtbas edilmesine alet olmamasıdır" diye konuştu.

"YUSUF TEKİN ORGANİZE KÖTÜLÜĞÜN BAŞIDIR" Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin' Talim Terbiye Kurulu'nun onayından geçmesini değerlendirerek modelin Anayasa'nın 42'nci maddesine uzak olduğunu kaydetti. Yücel, "Müfredat incelemesi için bir haftalık bir süre verdiklerini, daha sonra sanki bir marifetmiş gibi bu süreyi 10 güne çıkardıklarını pişkin pişkin söyleyen Yusuf Tekin, çocuklarımız ve gençlerimiz için organize bir kötülüğün başıdır. Müfredat incelemesi için yapılan açıklamalar, gerçekte süre vermek gibi bir amaç olmadığını açıkça göstermektedir. Demokratik ve katılımcı bir müfredat yapma derdi olmayan dayatmacı bu anlayış, küçücük çocuklara, 'Değerler eğitimi' adı altında kefen örtmeyi, tabut başında ağıt yaktırmayı makul göstermeye çalışmaktadır. Derhal geri çekilmelidir" dedi.

Yücel, CHP'nin 2 Haziran'da Rize'de yapacağı, 'Çay Mitingine' tüm vatandaşları davet etti.