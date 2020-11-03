CHP'den, Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretine ilişkin açıklamalarına yanıt:

CHP TBMM Grup Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Bahçeli'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremin ardından gerçekleştirdiği İzmir ziyaretine ilişkin MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı değerlendirmeler konusunda açıklama gereği duyulduğu ifade edildi.
Kılıçdaroğlu'nun 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen depremin ardından, inceleme ve yönlendirmelerde bulunmak üzere 31 Ekim 2020'de İzmir’e gittiği belirtilen açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun arama ve kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü noktaları ziyaret ettiği, çalışmaların olumsuz etkilenmemesi amacıyla da ziyaretlerini çok kısa tuttuğu bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımızın gösterdiği hassasiyet, tam anlaşılamamış, bazı çevrelerce 'alanda bir dakika bile kalmadı.' gibi haksız eleştirilere de hedef olmuştur. Ziyaret ile ilgili gündeme getirilen; 'partizanlık' ve 'merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasına fitne sokmak' suçlamaları, gerçeklikten kopuktur. Genel Başkanımızın, alan ziyaretlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Toros Kriz Merkezi'nde yaptığı açıklama okunduğunda; Genel Başkanımızın, deprem yaralarının sarılması, arama ve kurtarma faaliyetleri için çaba gösteren her kesim ve kuruma teşekkür ettiği açıkça görülebilecektir.
Bu kapsamda; Genel Başkanımızın 31 Ekim'de yaptığı açıklamanın ilgili bölümünü halkımızın dikkatine yeniden sunuyoruz; 'Sadece belediye ekiplerimiz değil AFAD’ın ekipleri de jandarma ekipleri de bu konuda olağanüstü bir çaba sergiliyorlar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı olarak çabaya katkı veren ya da bu çabayı sergileyen, İzmir'e katkı veren bütün kamu görevlilerine yürekten teşekkür etmeyi de bir görev biliyorum.' Genel Başkanımız yine aynı açıklamasında; 'Umarım kısa süre içerisinde yerelle merkez arasında kurulacak sağlıklı bir diyalogla pek çok sorun aşılmış olur.' diyerek, süreçle ilgili yerel iktidar-merkezi iktidar iş birliğinin önemine vurgu yapmıştır."
Kılıçdaroğlu'nun, aynı duyarlılığı ve hassasiyeti bugün de sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda İzmir'deki depremin yaralarının sarılması, hayatların kurtarılması için özveriyle çalışma yürüten tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini yinelediği aktarıldı.
Açıklamada, "Basit bir araştırma ile ulaşabilecek gerçekler yerine, siyasi nefret üretmeye çalışmayı tercih etmek, aynı grup toplantısında ifade edilen '… coğrafyayı vatan yapan ruhumuzu kaybederiz.' düşüncesiyle taban tabana zıttır." değerlendirmesinde bulunuldu.
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