CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Milletvekili Murat Emir, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyaret etti.
Ziyaret sonrası açıklama yapan Özkaç, Ermenistan'ın ateşkes antlaşmasını ihlal ederek Azerbaycan topraklarına düzenlediği saldırı sonucu şehit olan Azerbaycanlılar için Büyükelçi İbrahim'e başsağlığı, yaralıların da bir an önce şifa bulması dileklerini ilettiklerini belirtti.
CHP Grubu olarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Azerbaycan topraklarına saldırı düzenleyen Ermenistan'ı şiddetle kınadıklarını vurgulayan Özkoç, "Kardeş Azerbaycan'ın, can Azerbaycan'ın haklı davasının tüm dünyada duyurulması ve destek bulması için elimizden gelen çabayı da göstereceğimizi buradan bir kere daha ifade etmek istiyoruz." dedi.
— Engin Özkoç (@enginozkoc) September 30, 2020
Ziyaret sırasında durum değerlendirmesi yaparak, bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade eden Özkoç, Büyükelçi İbrahim'in Azerbaycan askerlerinin kendi topraklarında bulunduğunu, kendi topraklarında olmayanın Ermenistan güçleri olduğuna işaret etti.
Özkoç, yaşanan gelişmeleri, ''Saldıran biz değiliz, saldıran Ermenilerdir. Biz müdafaa durumdayız, vatanımızı, insanımızı, hakkımızı, hukukumuzu müdafaa ediyoruz. O yüzden bunun dünyanın yakından bilmesi gerekiyor ve bize destek vermesi gerekiyor." sözleriyle ifade ettiğini aktardı.
CHP olarak, Azerbaycan'ı büyük bir samimiyetle desteklediklerini, 1 Ekim'de açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) Azerbaycan'ın sesini tüm dünyaya duyurabilmek için üzerlerine düşen bütün görevleri yerine getireceklerini bildiren Özkoç, şunları kaydetti:
"Bütün dünya şunu bilmelidir ki başkalarının topraklarında gözü olanlar kendi topraklarını koruyamazlar. Herkes başka ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duymalıdır. Kardeşliğin ve uluslararası barışın ve dünya barışının en önemli maddelerinden birisi kendi komşunun topraklarına saygı göstermektir. Eğer Ermenistan, bunu gerçekleştirir, bir an önce Azerbaycan topraklarından silahlı kuvvetlerini geriye çekerse Azerbaycan liderinin de ifade ettiği gibi barış yolunda önemli bir adım atmış olur. Azerbaycan'ın da başka bir ön koşulu yoktur. Çünkü onlar kendi toprakları için mücadele ediyorlar. Hatta barış için hatta uzlaşı için mücadele ediyorlar. Haklı davalarında Türkiye yanlarındadır."
Heyetle içeriye girdiklerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarını yan yana gördüklerini ve bundan dolayı duygulanarak gözlerinin dolduğunu anlatan Özkoç, kendilerini karşılayan Büyükelçi İbrahim'in "Biz, sadece kendi bayrağımızı değil, tek millet, iki devlet olan kardeşimiz Türkiye'nin bayrağını da büyükelçiliklerimizde yan yana tutarız." dediğini aktardı.
Bu duygular içerisinde başlayan toplantıda, Azerbaycan'a destek ve samimi duygularını bildirdiklerini aktaran Özkoç, bir kere daha tüm dünyaya Azerbaycan'ın haklı davasına destek vermesi için çağrıda bulunduklarını, saldırgan Ermenistan'ı da kınadıklarını sözlerine ekledi.
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