16 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaya başkanlığındaki CHP Spor Kurulu, Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü Spor Kulubü'nü ziyaret etti.
Ziyarette Kaya ve spor kurul üyeleri, Ankaragücü Spor Kulübü'nün yeni seçilen yönetimine ile Kulüp Başkanı Fatih Mert'e "hayırlı olsun" ve "başarı" dileklerini sundu.
Sporun bütün kategorilerine destek olmaya çalıştıklarını belirten Kaya, yetenek sihirbazı uygulaması ile Türkiye'nin dört bir yanından spor dallarında başarılı olan çocukları kulüplere önereceklerini söyledi.
Futbol takımlarındaki yabancı oyuncu uygulaması eleştiren Kaya, "Futbol takımı, 11 kişinin 11'i de yabancı oyuncudan oluşuyorsa Türk Milli Takımına buradan katkı gelmez. Tabi ki uluslararası sporcuların bilgi ve deneyimi takımlarımızda olsun. Ama 11 yabancı ile sahaya çıkan futbol takımını kabul etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Kaya, Türk sporcularının 2020 Olimpiyatlarına çok ciddi hazırlanması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:
"Belediyelerin bu konularda mutlaka elini taşın altına koymasını istiyoruz. Belediyelerin de spor kulüpleri ile yarışan kulüpler kurmasından yana değiliz. Belediyeler amatör spor kulüplerini desteklemeli, altyapı konusunda çalışma yürütmeli. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapacağı en önemli iş, yetenek sihirbazları vasıtasıyla ortaya çıkartacağı spor dallarındaki çocukların Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara'daki futbol kulüpleri ile temas edip onlara tavsiye etmeli."
Siyasi partilere spor kulüpleri kurması tavsiyelerinde bulunduğunu vurgulayan Kaya, "Bunları diyebilmek için bu konuya siyaseten yaklaşmamak gerekiyor. Biz, 3 yıldır bu çalışmayı yürütüyoruz, diğer siyasi partilerle görüştüğümüzde söylüyorum, sizler de spor kulüplerinizi kurun, spor kurulunuz olsun ve el birliği ile Türk sporunu kalkındıralım istiyoruz." diye konuştu.
Kaya, Ankaragücü'nün yeni yönetimine başarı dileyerek, şu görüşlerini paylaştı:
"Sizler de yeni bir yönetim seçildiniz, yönetim kuruluna, size ve taraftarlarınıza başarılar diliyoruz ve başarınızın Ankara'nın, Orta Anadolu'nun başarısı olacak. Ankara'daki futbol kulüplerimizin Süper Lig'de üst sıralarda yarışır hale gelmesini istiyoruz. Yeni yönetiminizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mert de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Spor kulüpleri siyaset üstü bir yerdir, toplumun her kesimine açık ve iç içe olması gerektiğini düşünüyoruz. Sizlerin ziyareti de bizler için gerçekten değerli ve bunun için teşekkür ediyorum. İlgi ve alakanızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Sizler bize siyasetçi olarak yardımcı olursanız, biz de burada görevlerimizi yaparsak bu kulüpler inşallah iyi yerlere gelir." değerlendirmesini yaptı.
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