Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP'den Ankara mitingi | Son dakika haberleri

        CHP'den Ankara mitingi

        CHP, yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek olan CHP Kurultay Davası öncesinde, Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda miting düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı buluşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 19:35 Güncelleme: 14.09.2025 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'den Ankara mitingi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, düzenlenen mitingde kalabalığa seslenerek 2019–2024 dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, muhalefet belediyelerine yönelik “engelleme” iddialarını dile getirdi ve tutuklu belediye başkanları için “derhal tahliye” çağrısı yaptı.

        Yavaş, “2019’dan 2024’e kadar Ankara halkıyla birlikte, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hizmet ettik. Unutulan halkçı belediyeciliği yeniden tesis ettik” dedi. Ankara’da tüm engellemelere rağmen oy oranlarını yüzde 60’a, CHP’li ilçe belediyesi sayısını 3’ten 16’ya çıkardıklarını ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu sağladıklarını vurgulayan Yavaş, “Yapılan engellemelere milletin nasıl cevap verdiğinin örneği Ankara oldu” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        “Erken seçim” beklentisi dile getiren Yavaş, muhalefetin Meclis’te çoğunluğu sağlayacağını savunarak, “Herkesin adaletine güven duyduğu, özgürce gezdiği güzel günlere hep beraber erişeceğiz” dedi.

        Yargı süreçlerine de değinen Yavaş, “Başta ‘Ekrem Başkan’ olmak üzere belediye başkanlarımız tutuklu. İddianameler hâlâ hazırlanmadı” diyerek tutukluluğun istisna, tutuksuz yargılamanın esas olması gerektiğini söyledi. Bazı belediye başkanlarının sağlık durumuna dikkat çeken Yavaş, Murat Çalık ve “Muhittin Böcek”i anarak “Bunun adı eziyetten başka bir şey değildir” ifadesini kullandı. Yavaş, tüm tutuklu başkanların derhal tahliyesini ve davaların şeffaf yürütülmesini talep etti.

        ÖZEL'DEN SANDIK ÇAĞRISI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Tandoğan Meydanı’ndaki mitingde yaptığı konuşmada “serbest seçimler ve demokrasi için eylemdeyiz” diyerek iktidara eleştiriler yöneltti. “Vesayete ve darbeye hayır” mesajı veren Özel, muhalefet partileriyle birlikte çarşamba günü 260 imzayla Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıkladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “2 Kasım’da sandığı getir, millet versin kararı” çağrısında bulundu.

        REKLAM

        Özel, “Cumhuriyet’in yüceldiği topraklardayız” sözleriyle başladığı konuşmasında, meydanın farklı siyasi görüşlerden demokratlar, sendikalar ve sivil toplum temsilcileriyle dolduğunu vurguladı. “Bugün bir miting değil; serbest seçimler için, demokrasi için bir eylemdeyiz” diyen Özel, “Türkiye İttifakı” vurgusu yaparak farklı partilerle demokrasi zemininde omuz omuza olduklarını söyledi.

        "SİYASETE DOĞRUDAN MÜDAHALE"

        Özel, son dönemdeki yargı süreçlerine ilişkin eleştirilerde bulundu. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atandığı iddiasını yineleyerek, bu sürecin “siyasete doğrudan müdahale” olduğunu savundu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ilişkin iddialarını anlatarak, “dokuz kapıdan kovulanların onuncu kapıyı bulduğunu” söyledi.

        Özel, 19 Mart’tan bu yana “Cumhurbaşkanı adayları” olarak nitelendirdiği Ekrem İmamoğlu’nun ve bazı CHP’li belediye başkanlarının tutuklu olduğunu belirtti; “Bu davalar siyasidir” dedi ve yargılamaların TRT ve özel kanallardan canlı yayınlanması için yasa teklifi çağrısı yaptı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gözaltına alındığını söyleyerek, CHP’li belediye meclis üyeleri ve başkanlara yönelik “baskı” iddialarını dile getirdi.

        REKLAM

        "CHP KOLAY LOKMA DEĞİLDİR"

        Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Özel, Bayrampaşa ve Beykoz başta olmak üzere belediyeler üzerinden iktidarın “çeşitli yollarla üstünlük kurmaya çalıştığını” savundu ve “Kendine güveniyorsan 2 Kasım’da sandığı getir” ifadelerini kullandı. Özel, “CHP kolay lokma değildir” diyerek parti binalarına yönelik polis uygulamalarını da eleştirdi.

        Özel, iktidarın ekonomi politikalarını “kara düzen” olarak niteleyip gelir dağılımı adaletsizliğinin arttığını belirtti. Enflasyon, asgari ücret, emekli ve memur maaşlarının altınla kıyaslandığında gerilediğini öne sürdü; OECD ve Avrupa karşılaştırmaları yaparak Türkiye’de gıda ve genel enflasyonun yüksekliğine vurgu yaptı. “Mutlaka sendikalı olun” çağrısıyla emekçilere seslenen Özel, “Büyümeden emekçiye ve emekliye pay verilmiyor” dedi.

        31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP’nin “Türkiye’nin birinci partisi” olduğunu hatırlatan Özel, “Bu bir savaş değil, yarıştı” diyerek hizmette rekabet çağrısı yaptı. Farklı partilerin ziyaret ve destek mesajlarını anarak, AYM’ye ortak başvuru ve kayyum uygulamalarına karşı ortak duruş vurguladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçta kazanan F.Bahçe!
        Dev maçta kazanan F.Bahçe!
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        186 bin ağaç kurtarıldı
        186 bin ağaç kurtarıldı
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Süper Mario'nun mütevazi bir tesisatçıdan oyun ikonuna dönüşüm hikayesi
        Süper Mario'nun mütevazi bir tesisatçıdan oyun ikonuna dönüşüm hikayesi
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Habertürk Anasayfa