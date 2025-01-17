Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın mahkemece tutuklanmasıyla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özel şu ifadeleri kullandı:

Herkes bilsin ki; Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak. Bu kirli düzenin sahiplerinin, FETÖ’nün ruhunu diri tutanların attığı çamur bize hiç bulaşmadı, bulaşmayacak. Biz milletimizle dimdik duracağız, bu kirli düzene teslim olmayacağız. Her bir üyemiz, adalete inanan her bir yurttaşımız daha büyük bir sorumlulukla mücadele edecek, hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına alan bu iktidar, milletin iradesine yenilmekten kurtulamayacak.

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Herkes bilsin ki; Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak.



Bu kirli düzenin sahiplerinin, FETÖ’nün ruhunu diri tutanların attığı… — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 16, 2025

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İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek! Milletin demokrasi yumruğundan kurtulamayacaksınız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç birimiz!

Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek! Milletin demokrasi yumruğundan kurtulamayacaksınız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç birimiz! #rızaakpolat — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 16, 2025

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