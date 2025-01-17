Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP'den Akpolat kararına ilk açıklama | Son dakika haberleri

        CHP Lideri Özgül Özel'den Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak "Her bir üyemiz, adalete inanan her bir yurttaşımız daha büyük bir sorumlulukla mücadele edecek" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 03:17 Güncelleme: 17.01.2025 - 03:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'den ilk açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın mahkemece tutuklanmasıyla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özel şu ifadeleri kullandı:

        Herkes bilsin ki; Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak. Bu kirli düzenin sahiplerinin, FETÖ’nün ruhunu diri tutanların attığı çamur bize hiç bulaşmadı, bulaşmayacak. Biz milletimizle dimdik duracağız, bu kirli düzene teslim olmayacağız. Her bir üyemiz, adalete inanan her bir yurttaşımız daha büyük bir sorumlulukla mücadele edecek, hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına alan bu iktidar, milletin iradesine yenilmekten kurtulamayacak.

        REKLAM

        İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek! Milletin demokrasi yumruğundan kurtulamayacaksınız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç birimiz!

        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özgür Özel
        #RIZA AKPOLAT
        #Ekrem İmamoğlu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Ateşkes resmi olarak imzalandı
        Ateşkes resmi olarak imzalandı
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        İstanbul'da sahte içki ölümleri yükseldi
        İstanbul'da sahte içki ölümleri yükseldi
        Zaharova'dan NATO Genel Sekreterine yanıt
        Zaharova'dan NATO Genel Sekreterine yanıt
        "Hücre-6" operasyonu: 13 tutuklama
        "Hücre-6" operasyonu: 13 tutuklama
        Beşiktaş, Solskjaer ile prensipte anlaştı!
        Beşiktaş, Solskjaer ile prensipte anlaştı!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Habertürk Anasayfa