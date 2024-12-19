Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'den AK Parti'ye SGK borcu önerisi: AK Parti Grubu ile görüşecek | Son dakika haberleri

        CHP'den AK Parti'ye SGK borcu önerisi: AK Parti Grubu ile görüşecek

        CHP'de gündem belediyelerin SGK borcu ve bu borçların yapılandırılması. Edinilen bilgiye göre önümüzdeki günlerde CHP Meclis Grubu AK Parti Grubu ile görüşerek Genel Sağlık Sigorta prim affı getiren kanun teklifine belediyelerin borçlarının da yapılandırılmasını öngören madde konulması önerisinde bulunacak. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi

        Giriş: 19.12.2024 - 14:01 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'den AK Parti'ye SGK borcu önerisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP SGK borcu olan belediyeler için harekete geçti. Konuyla ilgili AK Parti ile temasa geçilecek. Genel Sağlık Sigorta prim borçlarının affedilmesini öngören teklife belediyelerin SGK borcunun yapılandırılması için madde eklenmesini önerecek.

        Sosyal Güvenlik Kurumu en fazla prim borcu olan 6 CHP'li belediyeye yönelik haciz işlemi başlattı. Bu belediyeler İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli belediyesi oldu. Bazı belediye iştiraklerinin hesaplarına bloke konuldu. CHP’den tepkiler peş peşe geldi.

        AK PARTİ GRUBU İLE GÖRÜŞMESİ PLANLANIYOR

        SGK borçlar konusu salı günü gerçekleştirilen merkez yönetim kurulu toplantısında da ele alındı. Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki günlerde CHP Meclis Grubu’nun AK Parti Grubu ile görüşmesi planlanıyor.

        REKLAM

        BELEDİYE BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİDE BULUNACAK

        AK Parti'nin geçtiğimiz ay Meclis'e sunduğu yaklaşık 2 milyar lirayı bulan Genel Sağlık Sigorta prim affını öngören kanun teklifini hatırlatarak, o teklife belediye borçlarının yapılandırılmasına ilişkin madde eklenmesin önereceği belirtiliyor.

        AK Parti'nin Meclis'e sunduğu teklif 2015 öncesi prim borçlarının silinmesini öngörüyor. Teklif geçtiğimiz haftalarda Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edilmişti. Yılbaşından sonra da Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Dün kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
        Dün kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Filler gerçekten farelerden korkar mı?
        Filler gerçekten farelerden korkar mı?
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Habertürk Anasayfa