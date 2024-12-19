CHP SGK borcu olan belediyeler için harekete geçti. Konuyla ilgili AK Parti ile temasa geçilecek. Genel Sağlık Sigorta prim borçlarının affedilmesini öngören teklife belediyelerin SGK borcunun yapılandırılması için madde eklenmesini önerecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu en fazla prim borcu olan 6 CHP'li belediyeye yönelik haciz işlemi başlattı. Bu belediyeler İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli belediyesi oldu. Bazı belediye iştiraklerinin hesaplarına bloke konuldu. CHP’den tepkiler peş peşe geldi.

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AK PARTİ GRUBU İLE GÖRÜŞMESİ PLANLANIYOR SGK borçlar konusu salı günü gerçekleştirilen merkez yönetim kurulu toplantısında da ele alındı. Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki günlerde CHP Meclis Grubu’nun AK Parti Grubu ile görüşmesi planlanıyor. REKLAM BELEDİYE BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİDE BULUNACAK AK Parti'nin geçtiğimiz ay Meclis'e sunduğu yaklaşık 2 milyar lirayı bulan Genel Sağlık Sigorta prim affını öngören kanun teklifini hatırlatarak, o teklife belediye borçlarının yapılandırılmasına ilişkin madde eklenmesin önereceği belirtiliyor.

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu teklif 2015 öncesi prim borçlarının silinmesini öngörüyor. Teklif geçtiğimiz haftalarda Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edilmişti. Yılbaşından sonra da Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.