Saliha Çolak scolak@haberturk.com

CHP, Meclis Başkanlık Divanı için üye seçimi yaptı.

Kapalı grup toplantısında gizli oylamayla yapılan seçimde kıyasıyla bir yarış yaşandı. TBMM Başkanvekilliği için İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar yarıştı.

İlk turda en çok oyu alan Tanrıkulu ve Akar ikinci tura kaldı. İkinci turda seçimi Akar kazandı.

KATİP ÜYELER DE BELLİ OLDU

Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Denizli Milletvekili Teoman Sancar, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in yarıştığı katip üyelikler için yapılan seçimi ise ikinci turda Sibel Özdemir ve Necati Tığlı kazandı.

İdare amirliği için de kıyasıya bir yarış yaşandı. Halen idare amirliği görevini sürdüren Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ilk turda yarıştı. İkinci turda aynı adaylarla seçim yenilendi. Göker idare amiri seçildi.

CHP bu dönem grup başkanvekillerini ise değiştirmedi.