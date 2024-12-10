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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'de kritik toplantı: Tek gündem Suriye | Son dakika haberleri

        CHP'de kritik toplantı: Tek gündem Suriye

        CHP Dış Politika Danışma Kurulu, Suriye gündemiyle toplanıyor. Toplantıda, Suriye'nin geleceği masaya yatırılacak ve tüm olası senaryolar değerlendirilecek

        Giriş: 10.12.2024 - 13:44 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:44
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        CHP'de kritik toplantı: Tek gündem Suriye
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        CHP Dış Politika Danışma Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantının tek gündemi Suriye'de yaşanan son gelişmeler olacak. Ülkenin geleceğine dönük tüm senaryolar kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

        CHP Dış Politika Danışma Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanıyor. Saat 16:30'da gerçekleştirilecek. toplantıya Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Gölge Bakan İlhan Uzgel, Emekli Büyükelçi ve İstanbul Milletvekili Namık Tan katılacak. Ayrıca Toplantıya önceki Genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile önceki dönem genel başkan yardımcıları; Osman Korutürk, Faruk Loğoğlu, Onur Öymen'in de katılabileceği belirtiliyor. Toplantının tek gündeminin Suriye'de yaşanan son gelişmeler olacağı belirtildi.

        TÜM SENARYOLAR MASAYA YATIRILACAK

        Edinilen bilgiye göre, Esad rejiminin son bulmasıyla sonuçlanan son gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Toplantıda İlhan Uzgel'in konuya ilişkin bir sunum yapması bekleniyor. Bölgedeki son olaylar ele alınacak Suriye'nin dönük senaryolar tartışılacak. Ülkedeki belirsizliğe dikkat çeken CHP'li kaynaklar olası tüm gelişmeleri dikkate alarak partinin bu gelişmelere kendisini hazırlaması hedefleniyor.

        "HTŞ İMAJ ÇALIŞMASI YAPIYOR"

        İstikrarsızlığa kayma ihtimalinin göz önünde bulundurulduğunu belirten kaynaklar, Suriye yönetimi devralan Heyet Tahrir Şam'ın bir imaj çalışması yaptığını kaydetti. Önümüzdeki dönemde bu çizginin devam ettirilip ettirilmeyeceğini belli olmadığını vurguladı.

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