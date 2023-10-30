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        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: CHP'de kritik seçim! İşte son durum

        CHP'de kritik seçim! İşte son durum

        CHP'de 4-5 Kasım'da seçimli olağan genel kurula gidecek. 4 Kasım'da genel başkan, 5 Kasım'da da parti meclisi üyeleri belirlenecek. İşte CHP'de kritik seçim öncesi son tablo...

        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 30.10.2023 - 16:04 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:05
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        CHP'de kritik seçime günler kaldı
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        Cumhuriyet Halk Partisi’nin “38. Olağan Kurultayı” 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara Arena Salonu'nda gerçekleştirecek.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        4 Kasım'da genel başkanlık seçimi, 5 Kasım'da ise parti meclisi üyelerinin seçimi yapılacak. Bin 368 delegenin sandık başına gideceği kurultayda genel başkanlık için yarışılacak.

        DELEGENİN OYU BELİRLEYİCİ OLACAK

        Mahir Kılıç’ın haberine göre; genel başkan adaylığı için hem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem de Manisa Milletvekili Özgür Özel imza toplamıştı. Eski parti meclisi üyesi Örsan Öymen aday olacağını açıklasa da yarışın Kılıçdaroğlu ve Özel arasında geçmesi bekleniyor. Üç isim de en fazla delegenin oyunu almaya çalışacak.

        DEĞİŞİKLİK OLMAZ İSE İMAMOĞLU DİVAN BAŞKANI

        Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda divan başkanlığı teklifini kabul ettiği öğrenilmişti.

        Edinilen bilgiye göre İmamoğlu'nun teklifi kabulünün ardından İstanbul delegeleriyle bir araya geldiği ve tavrında bir değişiklik olmadığı ifade ediliyor.

        PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ SEÇİLECEK

        5 Kasım pazar günü ise 60 kişilik parti meclisi üyeleri seçilecek. Kurultayda çarşaf liste yöntemi uygulanacak ancak Kılıçdaroğlu ve Özel'in anahtar listeleri olacak. Büyük kurultayın ardından da 25-26 Kasım'da tüzük kurultayı gerçekleştirilecek.

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