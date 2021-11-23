CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü Ekonomi Masası toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantıda hükümetin Türkiye’nin sorunlarını çözmek gibi bir ehliyeti kalmadığı vurgulanarak, "Türkiye ekonomisinin mevcut temel sorunu güven eksikliğidir" dendi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Ekonomi Masası Toplantısı'nda öne çıkan değerlendirmeler şöyle:

"TÜRKİYE VE TÜRK LİRASI SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

CHP olarak Türkiye’nin tüm sorunlarını biz çözeriz. Neredeyse ihanete varan ölçüde sorumsuzlukla değer kaybına uğratılan Türk Lirası’nın sahibi de biz olacağız. Milletimiz bilmelidir ki, Türkiye ve Türk Lirası sahipsiz değildir. CHP’nin ekonomi programının mihenk noktası da yatırımcıya, piyasalara ve vatandaşa güven aşılamak olacaktır.

"MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLIĞI SAĞLANACAKTIR"

Toplantıda ayrıca, "Merkez Bankası maalesef, fiyat istikrarını ve Türk Lirası’nın kıymetini koruma sorumluluğunu unutmuş durumdadır. Bu sebeple CHP iktidarında TCMB yönetimi liyakatli ellere bırakılarak, bu kurumun yasada öngörülen bağımsızlığı sağlanacaktır" değerlendirilmesinde bulunuldu.