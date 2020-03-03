CHP'de büyük kurultay için geri sayım başladı

AA

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) aldığı kararla kasım başında başlayan takvim doğrultusunda yapılan kongreler, 1 Mart'ta Afyonkarahisar, Yalova ve Kocaeli'deki seçimlerle sona erdi.

CHP'de bu süreçte, il yönetiminin bulunmadığı Mardin dışında, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 80 il başkanı belirlendi.

Seçimlerde, delege sayıları bakımından dikkatleri üzerlerine toplayan üç büyükşehirden Ankara'nın il başkanı değişti. Bu kapsamda, İstanbul ve İzmir'de sürpriz yaşanmadı. İstanbul İl Başkanlığına 510 oy alan Canan Kaftancıoğlu yeniden seçildi. İzmir'de ise tek aday olan Deniz Yücel, 611 oyun 253'ünü alarak tekrar başkan oldu.

Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemde İl Başkanlığı görevini yürüten Rıfkı Güvener, tekrar aday olmadı. CHP'nin Ankara İl Kongresinde seçime tek aday olarak giren Ali Hikmet Akıllı, 315 oy alarak CHP'nin yeni il başkanı oldu.

Türkiye genelinde 935 ilçe ve 80 il başkanının belirlenmesiyle, gözler 28-29 Mart'ta 37. Olağan Kurultay'a çevrildi.

- İlk gün genel başkan seçimi

CHP'de 28 Mart'ta genel başkanlık seçimi, kurultayın ikinci günü olan 29 Mart'ta ise Parti Meclisi (PM),Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Kurultayda, 60 PM ve 15 YDK üyesi belirlenecek.

CHP'de PM üyeliğine seçilmek, Genel Başkanın oluşturacağı MYK'da yer alabilmek için büyük önem taşıyor.

Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 52 PM üyesi delegeler tarafından doğrudan seçiliyor. Genel Başkan tarafından, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de Parti Meclisine giriyor.

Kurultayın detayları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılacak sunumun ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, PM üyeleri ile haftaya genel merkezde son kez toplanması bekleniyor.

- Hazırlıklar sürüyor

Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultay için hazırlıklar da sürüyor. Ses, ışık ve sahne organizasyonu için çeşitli firmalarla görüşen CHP, il dışından gelecek katılımcılar için binlerce kumanya dağıtmayı planlıyor.

Delegelerin ulaşımı için de gerekli hazırlıkların tamamlandığı partide, konaklama için 10 otelle anlaşıldığı, toplamda 2 bin kişilik yer ayırtıldığı belirtiliyor.