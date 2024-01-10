CHP'de belediye başkan adayları belli oluyor

REKLAM advertisement1

31 Mart Yerel seçimlerine nerdeyse iki buçuk ay gibi bir zaman kaldı. Fakat tüm adaylar henüz açıklanmış değil.

AK Parti, 15 Ocak’ta başta Ankara olmak üzere çok sayıda başkan adayını açıklayacak.

CHP’de ise bugün PM toplanacak. Saat 16.00 gibi toplanacak PM sonrası çok sayıda şehir ve ilçenin belediye başkan adayı açıklanacak.

Bugün açıklanması beklenen şehirler arasında Adana, Mersin ve Aydın da var. Bu üç büyükşehirde de mevcut belediye başkanlarıyla yola devam edilmesi bekleniyor. Adana’da Zeydan Karalar, Mersin’de Vahap Seçer ve Aydın’da Özlem Çerçioğlu’nun adının bugün PM’den geçeceği kulislere yansıyan bilgiler arasında.

Antalya Büyükşehir Belediye başkanı adayının ise bugün açıklanması beklenmiyor. En çok merak edilen şehirlerden biri de İzmir. CHP’nin İzmir adayını açıklaması ay sonunu bulabilir.