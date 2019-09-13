Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, son toplantısını 4 Eylül'de, Sivas Kongresi’nin yıldönümünde gerçekleştirmişti. Partinin kurultaydan sonraki en yetkili karar organı bu kez, olağanüstü toplantıda bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak toplantının ilk gündem maddesi, yönetmeliğin, tüzük değişikliklerine uygun hale getirilmesi olacak. Böylece “siyasi ittifak” başlığı, CHP yönetmeliğine eklenecek. Bu kapsamda yüzde 15 olan “merkez yoklaması yöntemiyle belirlenecek aday oranı” siyasi ittifak olması durumunda ya da erken seçim halinde dikkate alınmayacak. Bir kişi iki dönem üst üste merkez adayı gösterilemeyecek. Ön seçim ya da aday yoklamasına katılanlar merkez adaylığı için başvuramayacak. Ayrıca merkez yoklamasında gençlik kotası yüzde 10’den yüzde 20’ye çıkacak. Üye kayıtları da genel sekreterlik yerine örgütten sorumlu genel başkan yardımcılığı tarafından gerçekleştirilecek.

CHP AF TALEPLERİNİ GÖRÜŞECEK

Gündemin kritik bir diğer maddesi de bağışlama talepleri. "Atatürk resminin indirilmesi" tartışması nedeniyle Mayıs 2016'da CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın dosyası da görüşülecek. Nazlıaka'nın affedilerek partiye dönmesi durumunda, kadın kollarında görev alabileceği konuşuluyor.

CHP’NİN KURULTAY SÜRECİ

CHP’de bir yandan da kurultay hazırlıkları yapılıyor. 2020’de gerçekleştirecek olağan kurultayın takvimi de eylül ayı sonunda netleştirilecek. O açıklamadan kısa süre sonra, il ve ilçelerdeki kongre süreçlerinin başlatılması bekleniyor.