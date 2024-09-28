CHP'de aracında kaçak elektronik sigara ele geçirilen vekilin istifası istendi

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CHP kulislerinden edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyaretinden Türkiye’ye döndükten hemen sonra Edirne Milletvekili Ediz Ün’ü hakkındaki iddialar nedeniyle Ankara’ya çağırdı. Ediz Ün’ün Ankara’da CHP Grup Başkanvekilleriyle görüştüğü öğrenildi.

AKSİ HALDE DİSİPLİN'E SEVK EDİLECEK

Grup Başkanvekilleri Ün’den, soruşturma süreci tamamlanıp, olay hukuki olarak açıklığa kavuşana dek partiden istifa etmesi gerektiğini iletti. Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor. İstifa etmemesi durumunda ise Ün'ün Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtiliyor.

DİREKSİYONDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI Edirne'de polis kontrolünde durdurulan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait cipte gümrük kaçağı ürünler bulunmuş ve şoför ile birlikte bir kişi gözaltına alınmıştı. Milletvekili Ün, araçtaki ürünlerden haberi olmadığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. 2 gün önce basına yansıyan haberlerde; CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün o gece kendisinin direksiyon başında olduğu ortaya çıkmıştı. Ediz Ün'ün direksiyonda görüntüsü çıktı Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.