CHP'de 37. Olağan Kurultay'ın temmuz sonunda yapılması planlanıyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de, 28-29 Mart'ta yapılacağı duyurulan ancak koronavirüs önlemleri kapsamında ertelen 37. Olağan Kurultay'ın yeni tarihine ilişkin belirsizlik ortadan kalkıyor.
Koronavirüsle mücadelede 1 Haziran'dan itibaren "kontrollü sosyal hayata" geçişin ardından CHP yönetimi de ertelenen kurultayın nasıl yapılacağını tartışmaya başladı.
Virüsün bulaşma riskinin sürmesi nedeniyle "kapalı mekan" fikrinin tamamen dışlandığı partide, kurultayın açık alanda yapılması kararlaştırıldı.
Tarih konusunda da farklı görüşlerin ele alındığı CHP'de, Kurban Bayramı öncesi kurultayın yapılması fikri ağır bastı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazartesi yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, kurultayın yeni tarihi de ele alındı. MYK'de kurultayın 25-26 Temmuz'da yapılabileceği belirtildi.
Bu konuda fikir birliği sağlanması üzerine kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Bilkent Odeon'un kiralanması kararlaştırıldı.
- İki gün sürecek, seyircisiz olacak
Karar üzerine CHP Genel Merkezi tarafından hazırlıklara başlanırken, karar Bilim Kurulu'na da bildirildi.
Aksi bir durum olmaması halinde 25-26 Temmuz'da seyircisiz toplanacak 37. Olağan Kurultay sırasında tüm hijyen kuralları uygulanacak. Delegeler ile kurultayda görevli olanların yemek ve su ihtiyaçları da parti tarafından karşılanacak.
Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak. İlk gün seçimlerinin akşam erken saatlerde bitmesi beklenirken, ikinci gün yapılacak PM seçimlerinin ise çarşaf liste olması halinde uzayabileceği ifade edildi.
CHP kurultayı ile ilgili ilanın yarın gazetelerde yer alması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!