CHP, çocuklardan gelen 23 Nisan gönderilerini kısa film yapacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2020 yılı çalışmaları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Bu yıl için hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirten İlgezdi, "2020 bizim için milli egemenliğimizin 100. yılı olması nedeniyle çok büyük önem taşıyordu. Halkla İlişkiler birimi olarak Meclis’imizin açılışının 100. yılını büyük coşku ile kutlamak en büyük hedefimizdi. Bu nedenle zaten büyük ödüllü resim, şiir ve beste yarışması düzenledik." dedi.
Çocukların gözünden cumhuriyet coşkusunu gördüklerini anlatan İlgezdi, en büyük hedeflerine pandemiye rağmen ulaştıklarnı söyledi.
Artık çok az üretilen çocuk şarkılarına yeni soluklar getirdiklerini belirten İlgezdi, şunları söyledi:
"Katılan tüm çocuklar bizim için birinciydi. Bu nedenle tüm çocuklarımıza birer madalya ve mektup göndererek teşekkür ettik. Pandemi nedeniyle sokaklara taşamayacağı için evlerinden çocuklarımızın coşkularını dünyaya göstermeleri için ayrıca iki proje yaptık.
2020 CHP için çocuklara adanmış bir yıldı. Çocukların pandemi koşullarında duygularını video, yazı ya da resimlerle paylaşarak, gelecek güzel günlere mesajlarını bıraktıkları, 'dünyayı barışla iyileştireceğiz' ve 'zaman kapsülü' projelerimiz bu nedenle pandemide gerçekleşti ve binlerce çocuğumuza coşku oldu."
- 23 Nisan'da paylaşılacak
Pandemi nedeniyle çocukların evlerde olması nedeniyle 23 Nisan coşkusunu evlere yansıtan bir proje geliştirdiklerini hatırlatan İlgezdi, 23 Nisan'ı "Cama Yansıyan Kardeşlik" ve "Zaman Kapsülü" projeleriyle kutladıklarını aktardı.
Çocukların pandemi koşullarında duygularını video, yazı ya da resimlerle paylaşarak, gelecek güzel günlere mesajlarını bıraktıklarını dile getiren İlgezdi, şunları kaydetti:
"Çocuklarımız 17-24 Nisan 2020 tarihleri arasında '#dünyayıbarışlaiyileştireceğiz' ve '#yurttabarışdünyadabarış' hastagleriyle resimleri sosyal medyada paylaştılar. Dünya barışı ile ilgili yazı ve videoları da 'zamankapsulu@chp.org.tr' adresine gönderildi. Çok yoğun bir katılımla çocukların gözünden cumhuriyet coşkusunu şiirlerinde, resimlerinde, bestelerinde gördük. Pandemi günlerinin toplumsal hafızası olarak projeye gelen tüm resimler, videolar ve yazılardan kısa film ve kitap hazırlıklarına başlandı. Önümüzdeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu çalışmalar kamuoyuna açıklanacak."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!