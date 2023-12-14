4 DÖNEM BAŞKANLIK

18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimden zaferle çıkarak, Nilüfer'in üçüncü belediye başkanı oldu. Yeni yapılanan Nilüfer'e çağdaş bir kentleşme vizyonu kazandıran Bozbey, 5 yıllık başarılı bir çalışma döneminin ardından, 28 Mart 2004 seçimlerinde bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Seçim yarışına bu kez CHP'den giren ve başarılı çalışmalarıyla halkın takdirini kazanan Bozbey, bu takdirin sandığa yansıması sonucu bir "ilk"e imza atarak, Bursa'nın siyaset tarihinde merkez ilçelerde iki dönem üst üste seçim kazanan ilk ve tek belediye başkanı oldu. Bozbey, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise yine bir ilki gerçekleştirerek Bursa'da üç dönem üst üste seçim kazanan ilk başkan oldu.

Seçim yarışına yine CHP'nin adayı olarak giren Bozbey, Nilüfer'e kimlik kazandıran 10 yıllık çalışmalarının ardından, halkın takdiriyle seçimi bir kez daha açık farkla kazandı. Başarılar ve ödüllerle dolu geçen bir 5 yılın daha ardından Bozbey, 30 Mart 2014 seçimlerinde bir kez daha CHP'den Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu. 15 yıl boyunca hayata geçirilmiş başarılı çalışma ve uygulamalar ile Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olan bir kent yaratılmasını sağlayan Bozbey, bir kez daha halkın takdiriyle seçimi açık farkla kazandı. Bozbey, 2019 yılı itibarıyla Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinde 20. yılını doldurdu.