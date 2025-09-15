CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e "hakaret" suçundan gözaltına alındı.
İstanbul'da, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç'ın sosyal medya hesabından AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'i hedef alan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
HAKARET SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince "hakaret" suçundan gözaltına alındı.
İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarından tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Gürzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.