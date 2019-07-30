Antalya'nın en küçük ilçesi İbradı'da, CHP'nin adayı Serkan Küçükkuru, 31 Mart yerel seçiminde ikinci kez belediye başkanı seçildi.

Kendisine yerel seçimde DSP'den aday olarak rakip olan belediye çalışanı Mustafa Kozanoğlu'nu 288 kilometre uzaklıktaki Elmalı ilçesine 6 ay geçici süreyle görevlendiren Serkan Küçükkuru, belediye şirketi Elmas'a yaptığı atamalarla dikkati çekti.

Başkanlıktaki ilk döneminde 2 kız kardeşini belediyede işe başlatan Küçükkuru, ikinci döneminin başında, belediyenin tek şirketi Elmas'ın 2 yöneticisini görevden aldı.

DHA'nın haberine göre; Serkan Küçükkuru, şirketin müdürlüğüne ise kardeşi Serap Küçükkuru'yu getirdi. Belediye şirketi, ilçede ekmek fırının yanı sıra restoran ve akaryakıt istasyonu çalıştırıyor.