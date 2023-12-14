Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset eğitimi gördü. İspanya'da farklı tarihlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

25, 26 ve 27'inci dönem CHP Balıkesir Milletvekili olarak seçildi. 26.Dönem'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.

Akın İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca dillerini bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.