CHP 31 Mart 2019 seçimleri için il başkan adaylarını halka duyurdu. Antalya ilinde Muhittin Böcek CHP tarafından duyuruldu. Peki Muhittin Böcek kim? İşte Muhittin Böcek'in hayatı...

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin BÖCEK 1962 yılında Konyaaltı’nın Uncalı Mahallesi’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümlerini bitirerek Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.



Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin BÖCEK aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.



Evli ve bir çocuk babası olan Muhittin Böcek, doğduğundan bu yana Konyaaltı’nda yaşıyor ve Konyaaltı’nı çok iyi tanıyor.



Muhittin Böcek, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır.