CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı trafik kurbanı

Emre Can Bağ (28) idaresindeki 05 RD 827 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak Şehit Gökhan Güllü Cumhuriyet Alt Geçidi'ne devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Bağ, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.

Bağ'ın cesedi Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.