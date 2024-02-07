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        Haberler Gündem Politika CHP, adaylarını 18 Şubat'ta açıklıyor- Gündem haberleri

        CHP, adaylarını 18 Şubat'ta açıklayacak

        CHP, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak adaylarını, 18 Şubat'ta düzenlenecek toplantıyla tanıtacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 20:39 Güncelleme: 07.02.2024 - 20:55
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        CHP, adaylarını açıklamaya devam ediyor
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        CHP'nin yerel seçim hazırlıkları sürüyor. Bugüne kadar 965 seçim çevresi için adaylarını belirleyen CHP'de, son Parti Meclisi (PM) ise 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

        Son PM'de, Ankara'nın Çankaya ilçesi başta olmak üzere kalan İstanbul ilçeleri ile diğer ilçe ve belde adayları belirlenecek.

        18 ŞUBAT'TA ADAY TANITIM TOPLANTISI

        Partinin aday tanıtım toplantısı 18 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

        Toplantıya adayların yanı sıra eski genel başkanlar, milletvekilleri, il başkanları ve partililer katılacak.

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        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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